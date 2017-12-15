Американські F22 здійснили попереджувальні постріли у бік російських Су-25
У Сирії російські Су-25 увійшли в повітряний простір, контрольований міжнародною коаліцією, американські винищувачі F-22 зробили попереджувальні постріли.
Про це повідомляє CNN.
Два американські винищувачі F-22 перехопили два російські літаки, після того як вони перетнули річку Євфрат в Сирії, пролетівши на схід від зони деескалації, яка повинна відокремлювати російські та американські коаліційні літаки, що діють над Сирією.
Зустріч в небі тривала близько 40 хвилин, перш ніж російські літаки покинули, контрольовану США зону деескалації.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.