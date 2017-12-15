Сенатор США: Якщо КНДР проведе нове випробування, ймовірність війни складе 70%

Імовірність початку війни на Корейському півострові становить 30%, але якщо Кім Чен Ин проведе нові ядерні випробування, вона зросте до 70%.

Про це розповів сенатор-республіканець Ліндсі Грем виданню The Atlantic.

При цьому він вказав, що, якщо таке рішення буде прийнято, адміністрація Дональда Трампа навмисно завдасть удар по КНДР першою, щоб запобігти появі у Кім Чен Ина ядерних ракет здатних досягти материкової частини США.

"Я б сказав, що є 3 з 10 шансів, що ми використаємо військовий варіант", - припустив Грем в інтерв'ю. Якщо північнокорейці проведуть додаткове випробування ядерної бомби - їхнє сьоме - "я б сказав, 70 відсотків".

За словами Грема, він обговорював з Трампом проблему Північної Кореї за грою в гольф у неділю.

"Війна з Північною Кореєю - це тотальна війна проти режиму", - сказав він.

"Варіанта хірургічного удару немає. Їх програма [ядерної зброї] занадто надлишкова, вона занадто жорстка, і ви маєте припускати найгірше, а не найкраще. Тому, якщо ви коли-небудь використаєте військовий варіант, це не просто нейтралізація їх ядерних установок - ви повинні бути готові повністю знищити режим", - заявив Грем.

"Ми ще не дійшли до вирішального моменту, але якщо вони проведуть нове випробування [ядерної] зброї, тоді всі ставки будуть закриті", - додав він.

Як повідомляється, Грем всерйоз сприймає ймовірність війни, для того щоб їй запобігти, він підтримає прямі переговори з режимом "без попередніх умов".

"Я не забираю нічого з столу, щоб уникнути війни. ... Коли писатимуть історію цього часу, я не хочу, щоб вони говорили: "Ей, Ліндсі Грем навіть не поговорив з хлопцем", - сказав сенатор.

Як повідомлялося, 13 грудня держсекретар США Рекс Тіллерсон заявив, що Сполучені Штати готові почати переговори про ядерне роззброєння Північної Кореї без попередніх умов.

Слідом за цією заявою офіційний представник Білого дому заявив, що США не готові вести переговори з Північною Кореєю, поки вона докорінно не змінить свою поведінку.

Раніше в той же день лідер Північної Кореї Кім Чен Ин закликав розробляти більше ядерної зброї.

Як відомо, Північна Корея заявила про про успішне випробування міжконтинентальної ракети Hwasong-15. Вона піднялася на висоту майже 4500 км і пролетіла 960 км, впавши у виключній економічній зоні Японії.

КНДР неодноразово погрожувала запустити ракети в напрямку території США.

У відповідь на ці та інші загрози президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон готовий до будь-якого сценарію розвитку подій.