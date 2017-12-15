Затриманий в Криму активіст Дегерменджі потрапив у реанімацію

827 переглядів
П'ятниця, 15 грудня 2017, 07:52

57-річний кримськотатарський активіст Бекір Дегерменджі, якого утримують в СІЗО за сфабрикованою справою про нібито вимагання, потрапив у реанімацію.

Про це йдеться у заяві правозахисної організації "КримСОС".

Як повідомляється,  стан Дегерменджі вкрай важкий, у нього набряк легень і серцева недостатність. На даний момент він знаходиться в медикаментозному сні на штучній вентиляції легень.

За інформацією родичів і адвоката, ув’язнений знаходиться в 7 міській лікарні Сімферополя, де його в несвідомому стані тримають в наручниках.

До палати не допускають дружину Дегерменджі і адвоката, троє де-факто представників поліції знаходяться біля палати, біля самої лікарні велика кількість так званих правоохоронців.

Правозахисники повідомляють, що протягом п'яти попередніх днів Бекір Дегерменджі не міг спати через загострення астми. Його адвокат вимагав госпіталізації і надання медичного лікування, проте де-факто суд відхилив клопотання захисника. 6 грудня 2017 було відхилено Апеляційну скаргу на обрану міру запобіжного заходу.

Під час судового засідання Бекіру Дегерменджі стало погано, викликали швидку, але при цьому арешт залишили в силі. Під час засідання активіст був в кисневій масці.

Правозахисники вимагають негайно надати кваліфіковану медичну допомогу Бекіру Дегерменджі і змінити запобіжний захід на більш м'який, не пов'язаний з триманням під вартою для нього та інших фігурантів цієї сфабрикованої справи.

"КримСОС" також вимагає провести перевірку матеріалів так званої "справи про вимагання" на предмет сфабрикованості і закрити цю кримінальну справу, а винних у незаконних переслідуваннях кримських татар притягнути до відповідальності.

Раніше повідомлялося, що в Сімферополі затримали кількох членів Меджлісу кримськотатарського народу за нібито "вимагання в особливо великому розмірі" у громадянина Туреччини.

Згодом стало відомо, що після затримань кримських татар в окупованому Криму на 83 році життя померла ветеран кримськотатарського національного руху Веджіє Кашка.

В МЗС України заявили, що вимагають від РФ припинити знищення корінного народу Криму

Теми: Крим Меджліс кримські татари окупація
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Адвокати активістів в Криму поскаржаться в ЄСПЛ 14 грудня 2017, 19:41
ЗМІ: Siemens готовий повернути РФ гроші за "кримські турбіни" 14 грудня 2017, 10:43
У Росії різко відповіли послу США на слова, що Крим – Україна 14 грудня 2017, 09:51
powered by lun.ua
Усі новини
Головні новини
Нові редакції 3 кодексів набули чинності, запрацював новий Верховний Суд
Хроніка 15 грудня. Суддя-колядник у розшуку, а Гройсман оселився в тещі
ЗМІ: Грузія і Україна ведуть таємні переговори про видачу Саакашвілі в Білорусі
Турчинов: РФ може розпочати широкомасштабні бойові дії у будь-який момент
Усі новини
дослідження

Cкільки насправді слоненят в удаві з мультика "38 папуг"?

афіша

9 подій тижня, які варто відвідати

тренд

14 Telegram-ботів, які спрощують життя у місті