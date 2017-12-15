Затриманий в Криму активіст Дегерменджі потрапив у реанімацію

57-річний кримськотатарський активіст Бекір Дегерменджі, якого утримують в СІЗО за сфабрикованою справою про нібито вимагання, потрапив у реанімацію.

Про це йдеться у заяві правозахисної організації "КримСОС".

Як повідомляється, стан Дегерменджі вкрай важкий, у нього набряк легень і серцева недостатність. На даний момент він знаходиться в медикаментозному сні на штучній вентиляції легень.

За інформацією родичів і адвоката, ув’язнений знаходиться в 7 міській лікарні Сімферополя, де його в несвідомому стані тримають в наручниках.

До палати не допускають дружину Дегерменджі і адвоката, троє де-факто представників поліції знаходяться біля палати, біля самої лікарні велика кількість так званих правоохоронців.

Правозахисники повідомляють, що протягом п'яти попередніх днів Бекір Дегерменджі не міг спати через загострення астми. Його адвокат вимагав госпіталізації і надання медичного лікування, проте де-факто суд відхилив клопотання захисника. 6 грудня 2017 було відхилено Апеляційну скаргу на обрану міру запобіжного заходу.

Під час судового засідання Бекіру Дегерменджі стало погано, викликали швидку, але при цьому арешт залишили в силі. Під час засідання активіст був в кисневій масці.

Правозахисники вимагають негайно надати кваліфіковану медичну допомогу Бекіру Дегерменджі і змінити запобіжний захід на більш м'який, не пов'язаний з триманням під вартою для нього та інших фігурантів цієї сфабрикованої справи.

"КримСОС" також вимагає провести перевірку матеріалів так званої "справи про вимагання" на предмет сфабрикованості і закрити цю кримінальну справу, а винних у незаконних переслідуваннях кримських татар притягнути до відповідальності.

Раніше повідомлялося, що в Сімферополі затримали кількох членів Меджлісу кримськотатарського народу за нібито "вимагання в особливо великому розмірі" у громадянина Туреччини.

Згодом стало відомо, що після затримань кримських татар в окупованому Криму на 83 році життя померла ветеран кримськотатарського національного руху Веджіє Кашка.

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