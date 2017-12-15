На Одещині для обміну звільнили 8 осіб за останні дні

Росіянина Євгена Мефьодова, звільненого з-під варти судом у справі про події в Одесі 2 травня 2014 року, готують до обміну.

Про це сказала керівник прес-служби прокуратури Одеської області Інна Верба у ефірі каналу "112 Україна" у п’ятницю вранці.

"Вчора, 14 грудня, його було звільнено у залі суду, тобто скасовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Одразу співробітниками правоохоронних органів забезпечено йому заходи охорони. Зараз уже готуються до обміну", – сказала вона.

Верба зазначила, що подробиці й дату обміну вона не уповноважена розкривати.

"У мене вже немає інформації про те, що він перебуває в Одесі, вчора він був звільнений у залі суду", – відповіла вона на запитання про місцеперебування Мефьодова.

"Можу сказати, що загалом за декілька днів це вже вісім людей, які є підозрюваними і обвинуваченими по ряду кримінальних проваджень – злочини проти національної безпеки, територіальної цілісності, громадської безпеки – були в такому ж порядку звільнені з-під варти в залі суду", – додала речниця обласної прокуратури.

"Щодо них забезпечується процес обміну на наших військовополонених та інших осіб, які незаконно перебувають на території незаконних збройних формувань", – повідомила вона

Верба додала, що "прокуратура, поліція, Служба безпеки Одеської області вживають всі заходи, щоб якомога більше наших українських громадян поверталися з незаконного утримання".