Ще одну суддю звільнили за позбавлення прав активістів Автомайдану

387 переглядів
П'ятниця, 15 грудня 2017, 10:13

Вища рада правосуддя звільнила Людмилу Войнаренко з посади судді Вишгородського райсуду Київської області за вчинення "істотного дисциплінарного проступку".

Таке рішення ВРП прийняла 14 грудня, повідомляє прес-служба.  

Зазначається, що підставою для звільнення судді Войнаренко стали встановлені Третьою Дисциплінарною палатою ВРП "порушення під час розгляду справ про адміністративні правопорушення".

Зокрема, під час позбавлення водійських прав 3 активістів Автомайдану.

Як відомо, 31 жовтня за аналогічні дії Вища рада правосуддя звільнила суддю Шевченківського районного суду Києва Людмилу Козятник, а 21 листопада - суддю Подільського райсуду Києва Вікторію Швиденко.

Теми: суд Автомайдан звільнення
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Кавказький полонений. Для чого відпустили Саакашвілі 15 грудня 2017, 10:00
Суд в Одесі відпустив фігуранта "справи 2 травня" Мефьодова для обміну 14 грудня 2017, 23:12
Суд залишив у силі арешт начальника Харківського університету ПС 14 грудня 2017, 22:07
powered by lun.ua
Усі новини
Головні новини
Нові редакції 3 кодексів набули чинності, запрацював новий Верховний Суд
Хроніка 15 грудня. Суддя-колядник у розшуку, а Гройсман оселився в тещі
ЗМІ: Грузія і Україна ведуть таємні переговори про видачу Саакашвілі в Білорусі
Турчинов: РФ може розпочати широкомасштабні бойові дії у будь-який момент
Усі новини
київ

Як виглядатиме пішохідний міст з Володимирської гірки

тенденції

Технології стають людянішими: 10 споживчих трендів 2018 року

історія

100 років Курултаю