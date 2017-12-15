У Києві засудили до тюрми фейкового мінера

Шевченківський районний суд Києва засудив до 5 років позбавлення волі псевдомінера.

Про це повідомляє прес-служба Національної поліції Києва.

Засуджений телефоном повідомляв про мінування станцій метро "Лісова" та "Либідська", а також слідчого ізолятора. Проведена після цього перевірка показала, що повідомлення було хибним.

"Після проведення комплексу оперативно-розшукових заходів поліцейські встановили та затримали псевдомінера – раніше судимого уродженця Вінницької області. З’ясувалося, що зловмисник телефонував із мобільного телефону", - йдеться в повідомленні.

У судовому засіданні обвинувачений повністю визнав свою вину та розкаявся. Він сказав, що зробив дзвінки заради розваги.

8 грудня повідомлялося, що Дніпровський райсуд Києва засудив до 4 років в'язниці ще одного хулігана, який також "мінував" столичний метрополітен.