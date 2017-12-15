На Луганщині засудили до в'язниці шпигуна бойовиків

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П'ятниця, 15 грудня 2017, 11:59

Суд в Луганській області засудив до 4 років 5 місяців в'язниці інформатора, який передавав бойовикам ОРЛО дані про дислокацію підрозділів ЗСУ.

Про це повідомляє прес-служба прокуратури регіону.

Встановлено, що протягом 2015 року засуджений, знаходячись у місті Кремінна, збирав інформацію про дислокації підрозділів, військової техніки та фортифікаційних споруд Збройних сил України на території Кремінського району, міст Сєвєродонецька, Лисичанська, Рубіжного Луганської області.

Зібрані дані злочинець передавав мобільним зв’язком представникам так званого "розвідувального підрозділу Міністерства оборони ЛНР".

"Факт передачі зазначеної інформації сприяв представникам терористичної організації "ЛНР" в здійсненні збройного опору силам АТО", - зазначають у прес-службі.

Українська правда
Теми: Луганська область ОРДЛО суд Донбас АТО
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