Міноборони пропонує створити військову поліцію

У Міністерстві оборони розробили законопроект про військову поліцію.

Про це повідомив на брифінгу полковник Юрій Хорошунов – заступник начальника управління організації охорони, патрульно-постової служби та розшуку Головного управління Військової служби правопорядку ЗСУ.

"У Міністерстві оборони розроблено проект закону про військову поліцію, який зараз перебуває на розгляді в Адміністрації президента. Ми сподіваємося, що найближчим часом його буде подано на розгляд Верховної Ради", – сказав він.

Хорошунов уточнив, що військова поліція матиме ширші права за військову службу правопорядку, яка діє у складі Збройних сил України.

Так, військова поліція матиме право проводити досудове розслідування.

Також на військову покладуть функції дорожньої комендантської служби.

У законі прописано завдання "режимної служби", яку нестимуть працівники військової поліції на військових базах, арсеналах і складах зброї та боєприпасів.

Крім того, буде регламентовано питання про проведення службових розслідувань, пояснив Хорошунов.