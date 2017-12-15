У штабі АТО уточнили, де постраждали 4 військових

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П'ятниця, 15 грудня 2017, 12:47

В четвер у зоні проведення антитерористичної операції 4 військових отримали поранення та травмування.

Про це повідомив на брифінгу 15 грудня речник Міністерства оборони з питань АТО Олександр Мотузяник.

"Внаслідок ворожих обстрілів поранення та бойові травмування отримали четверо українських бійців. Двоє з них – поблизу Мар'їнки і по одному в районі Пісків і Луганського. Воїнів оперативно евакуйовано до госпіталів, де їм надають всю необхідну медичну допомогу", – зазначив полковник.

Валентина Романенко, УП
Теми: АТО
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