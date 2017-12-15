МЗС України погрозило санкціями учасникам виборів у Криму

У Міністерстві закордонних справ України заявили, що будь-яка участь політиків, активістів або спостерігачів у виборчому процесі на території окупованого Росією Криму є незаконною.

Про це на брифінгу у п'ятницю в Киэвві сказав заступник міністра закордонних справ України Василь Боднар, передає "Інтерфакс".

За його словами, спостерігачі, громадські активісти або політики, які відвідують окупований Крим для участі в спостереженні за виборами, "вважаються особами, які пізніше потраплять під заборону на в'їзд в Україну і під відповідні міжнародні санкції".

"Ми постійно підкреслюємо, що Крим - це Україна. До всіх міжнародних організацій та партнерів звертаємося з чітким сигналом: будь-яка участь у процесі голосування на території Криму є нелегальною ", - сказав Боднар.

Він зазначив, що МЗС буде відповідним чином реагувати на ініціативи з проведення виборів на окупованій території Криму.

Як відомо, 18 березня 2014 року президент Росії Володимир Путін підписав з самопроголошеними представниками так званої "влади" Криму "договір" про вступ Криму і Севастополя до складу РФ.

Окупанти тоді заявили, що вважають, що їх "договір" не входить в протиріччя "із загальновизнаними принципами і нормами міжнародного права", зокрема, Статутом ООН та Гельсінським заключним актом Наради з безпеки і співробітництва в Європі.

Раніше повідомлялося, що Рада Федерації призначила вибори президента Росії на 18 березня 2018 року.

Вибори в РФ повинні були відбутися у другу неділю місяця, коли проходило голосування на попередніх виборах, тобто 11 березня.

Але цю дату перенесли на 18 березня, щоб голосування співпало з річницею підписання так званого "договору" про "входження" Криму до складу Росії.