МЗС відхрестився від переговорів з Грузією про видачу Саакашвілі
Міністерство закордонних справ України не веде переговори про можливу екстрадицію екс-президента Грузії Міхеїла Саакашвілі.
Про це повідомив на брифінгу в п'ятницю заступник міністра закордонних справ Василь Боднар, передає "Інтерфакс-Україна".
"МЗС не веде (переговорів - ред.) точно. Грузія в моїй компетенції, але ніяких контактів по лінії МЗС не було", - заявив він.
Боднар пояснив, що запити такого роду проходять по лінії Міністерства юстиції до Генеральної прокуратури.
"МЗС не присутній в цьому процесі", - додав дипломат.
Раніше грузинський телеканал "Руставі 2" повідомив, що глава Служби державної безпеки Грузії веде в Білорусі секретні переговори з українською стороною про видачу Саакашвілі.
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