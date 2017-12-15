МЗС відхрестився від переговорів з Грузією про видачу Саакашвілі

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П'ятниця, 15 грудня 2017, 12:57

Міністерство закордонних справ України не веде переговори про можливу екстрадицію екс-президента Грузії Міхеїла Саакашвілі.

Про це повідомив на брифінгу в п'ятницю заступник міністра закордонних справ Василь Боднар, передає "Інтерфакс-Україна".

"МЗС не веде (переговорів - ред.) точно. Грузія в моїй компетенції, але ніяких контактів по лінії МЗС не було", - заявив він.

Боднар пояснив, що запити такого роду проходять по лінії Міністерства юстиції до Генеральної прокуратури.

"МЗС не присутній в цьому процесі", - додав дипломат.

Раніше грузинський телеканал "Руставі 2" повідомив, що глава Служби державної безпеки Грузії веде в Білорусі секретні переговори з українською стороною про видачу Саакашвілі.

Теми: Саакашвілі Грузія МЗС
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