У Росії екс-міністру дали 8 років колонії суворого режиму за хабар

Колишнього міністра економічного розвитку РФ Олексія Улюкаєва засудили до восьми років колонії суворого режиму за отримання 2 мільйонів доларів хабара.

Таке рішення виніс Замоскворецький суд Москви 15 грудня, повідомляють "РИА Новости".

Суд постановив взяти Улюкаєва під варту.

Відзначається, що вирок він дослуховує в клітці.

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Як відомо, раніше Замоскворецький суд Москви визнав к Улюкаєва винним в отриманні хабара від голови "Роснефти" Ігоря Сєчіна.

Улюкаєва затримали в ніч на 15 листопада 2016 року.

Слідчий комітет РФ звинувачує Улюкаєва у вимаганні хабара в особливо великому розмірі. Як заявляє СК, Улюкаєв був затриманий при отриманні 2 мільйонів доларів.

За версією слідства, Улюкаєв незаконно зажадав від представника ПАТ "НК" Роснефть" в якості хабара грошові кошти за видачу позитивного висновку і оцінки щодо угоди з придбання ПАТ "НК "Роснефть" державного пакета акцій ПАТ АНК "Башнефть".

При цьому обвинувачений висловив погрози, використовуючи свої службові повноваження, створити в подальшому перешкоди для діяльності компанії.

Сам Улюкаєв стверджував, що не знав, що в сумці були гроші, і наполягав, що не винен.

Про вимагання хабара в своїх свідченнях розповів Сєчін. Суд чотири рази викликав його на допит, однак глава "Роснефти" не з'явився на суд.

У суді свідчення дав колишній заступник начальника Управління власної безпеки ФСБ генерал Олег Феоктістов.

Саме він в листопаді минулого року був прикомандированим співробітником ФСБ в "Роснефти", очолював службу безпеки компанії і керував операцією із затримання Улюкаєва. Але його допит в суді пройшов у закритому режимі.

Улюкаєв попросив перевірити Феоктістова і Сєчіна на неправдиве донесення. За його словами, Сєчін відмовився приходити на засідання суду, оскільки "усвідомлював наслідки" неправдивих свідчень.

Він попросив у суду виправдувальний вирок для себе, а процес назвав провокацією з боку Сєчіна.