ГПУ не знайшла порушень у деклараціях Ляшка, Хомутинніка та ще 4 нардепів

Генпрокуратура за результатами позапланової податкової перевірки не встановила фактів умисного ухилення від сплати податків у діях ряду народних депутатів України.

Про це повідомляє прес-служба ГПУ

"У ході неупередженого досудового розслідування, з метою встановлення об’єктивних фактів, за ініціативи прокуратури проведено позапланові податкові перевірки ряду народних депутатів України", - сказано у заяві.

Зазначається, що за результатами податкового аудиту не встановлено фактів умисного ухилення від сплати податків в діях лідера "Радикальної партії" Олега Ляшка, співголови депутатської групи "Партія Відродження" Віталія Хомутинніка, депутата "Партії Відродження" Станіслава Березкіна депутата від групи "Воля народу" Володимира Бандурова, депутата від "Обєднання "Самопоміч" Андрія Журжія та депутата від фракції "БПП" Олександра Урбанського.

У прес-службі додають, що досудове розслідування у кримінальних провадженнях за фактами ймовірного ухилення від сплати податків та зборів нардепами, міністрами та іншими посадовими особами здійснювалось упродовж 2 півріччя 2017 року департаментом з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки ГПУ.

Наразі кримінальні провадження відносно цих осіб закриті.

Як відомо, раніше в Генпрокуратурі зацікавилися податками ряду народних депутатів.

Раніше повідомлялося, що лідер "Радикальної партії", нардеп Олег Ляшко задекларував виграш в Українській національній лотереї загальною сумою в 571,045 гривень.

В НАЗК заявили, що перевірять лотерейний виграш Ляшка наступного року, під час перевірки декларацій за 2017 рік.

В 2016 році нардеп задекларував сотні тисяч доларів, квартири, машини та офіс.

Крім того повідомлялося, що Ляшко із цивільною дружиною Росітою Сайранен за останній рік придбали нерухомості приблизно на 20 мільйонів гривень.

Також раніше повідомлялося, що голова парламентської групи "Відродження" Віталій Хомутиннік продовжує стрімко багатіти і купувати елементи розкоші.

За офіційними даними декларацій про доходи, усього за три роки (з 2011 по 2014) депутат збільшив свої доходи в 30 разів, а в 2015 році задекларував майже 300 млн гривень доходів за 2014 рік і став найбагатшим депутатом парламенту.