Мера, якого впіймали з хабарем, арештували на 2 місяці

238 переглядів
П'ятниця, 15 грудня 2017, 14:44

На Львівщині міському голові, якого затримано під час надання 2 тис доларів неправомірної вигоди, повідомлено про підозру та обрано міру запобіжного заходу.

Про це повідомляє прес-служба прокуратури Львівської області.

Зазначається, що 13 грудня прокурором Львівської області меру було повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.369 КК України (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі).

Також у відомстві додають, що 14 грудня Галицьким райсудом Львова меру йому було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із альтернативою внесення застави у сумі 64 тисячі гривень.

Крім цього, міського голову на 2 місяці відсторонили від займаної посади.

Раніше повідомлялося, що 12 грудня під час надання 2 тисяч доларів неправомірної вигоди правоохоронцям за закриття справи щодо зловживання владою посадовцями міської ради при закупівлях сміттєзбиральної техніки за бюджетні кошти було затримано мера Старого Самбора 43-річного Ігоря Трухиму.

Він був обраний мером у 2015 році. Кандидатуру Трухима висунула Українська республіканська партія.

Українська правда
Теми: Львівщина місцева влада хабар прокуратура арешт
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Справу проти охоронця Димінського закрили, думають, чи судити за брехню 13 грудня 2017, 16:09
Охоронцеві Димінського пред'явлені звинувачення в приховуванні злочину 13 грудня 2017, 01:08
На Львівщині затримали міського голову, який пропонував хабара поліції 12 грудня 2017, 23:14
powered by lun.ua
Усі новини
Головні новини
"Схема Курченка": екс-службовцю бази нафтопродуктів повідомили про підозру
ГПУ не знайшла порушень у деклараціях Ляшка, Хомутинніка та ще 4 нардепів
У Росії екс-міністру дали 8 років колонії суворого режиму за хабар
20 країн з Ради Європи виступили проти спроб повернути РФ у ПАРЄ
Усі новини
київ

Як виглядатиме пішохідний міст з Володимирської гірки

Переселенці

"Життя з "нуля". Як чемпіон світу, бізнесмен та адвокат "воюють" за Донбас в Україні

історія

100 років Курултаю