В Києві під трамвайними коліями провалився грунт

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П'ятниця, 15 грудня 2017, 18:54

Під трамвайними коліями на Харківському масиві в Києві утворилося провалля внаслідок просідання грунту.

Про це пише координатор громадського руху "Тут починається Київ" Геннадій Сінцов у Facebook.

"Майже на перехресті вулиць Тростянецька та Харківське шосе відбулося просідання грунту та виникло провалля", – написав він у п'ятницю, розмістивши відповідні фото.

 
 
 

Сінцов зазначає, що поряд нещодавно відбувалися ремонти переїздів через трамвайні колії.

Українська правда
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