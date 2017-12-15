Cуд арештував 9 фейкових поліцейських

Корольовський районний суд Житомира арештував без права внесення застави дев'ятьох затриманих псевдополіцейських, яких підозрюють у розбійних нападах.

Про це повідомляє департамент комунікації Нацполіції.

"Судове засідання відбулося 15 грудня. Рішення суду передбачає взяття під варту без права внесення застави стосовно усіх дев’ятьох підозрюваних. Поліція проводить досудове розслідування у кримінальному провадженні за кількома статтями Кримінального кодексу", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що слідчі поліції проводять досудове розслідування у кримінальному провадженні за кількома статтями КК України.

Зловмисникам інкримінують вчинення злочинів, передбачених, зокрема, ч. 4 ст. 187 (Розбій), ч. 3 ст. 262 (Викрадення, привласнення, вимагання вогнепальної зброї, боєприпасів, вибухових речовин…), ч. 3 ст. 289 (Незаконне заволодіння транспортним засобом), а також за ч. 2 ст.146 (Незаконне позбавлення волі або викрадення людини).

"Поліцейські вилучили речові докази. Вони допоможуть в розслідуванні правопорушень, у вчиненні яких підозрюються члени цієї групи", - зазначають в Нацполіції.

Як повідомлялося, 13 грудня в Запорізькій області правоохоронці затримали дев’ятьох злочинців з ОРДЛО, які скоювали розбійні напади на неокупованій території України, перевдягаючись у поліцейську форму.

Банда фейкових поліцейських серед іншого причетна до гучного пограбування 19 листопада на Житомирщині – тоді вони вкрали 30 кілограмів золота.