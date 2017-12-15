НАБУ повідомило голові Дружківського міськсуду про підозру в одержанні хабара

389 переглядів
П'ятниця, 15 грудня 2017, 20:22

Національне антикорупційне бюро повідомило голові Дружківського міського суду Донецької області про підозру в одержанні хабара.

Про це йдеться у повідомленні НАБУ.

"15 грудня 2017 року голові одного з міських судів Донецької області повідомлено про підозру у вчиненні злочину за ч.3 ст. 368 Кримінального кодексу України ("Одержання неправомірної вигоди")", - зазначають в НАБУ.

Повідомлення про підозру підписано заступником генерального прокурора - керівником Спеціалізованої антикорупційної прокуратури України Назаром Холодницьким.

Також повідомлено про підозру і спільнику голови суду — адвокату, який виконував роль посередника. Його дії кваліфіковано за ч.4, ч. 5 ст. 27, ч.3 ст. 368 КК України.

Як відомо, 14 грудня детективи Національного антикорупційного бюро разом із співробітниками Департаменту захисту економіки Нацполіції у Донецькій області затримали на хабарі голову одного з судів Донецької області.

За даними голови організації "Громадський патруль" Дениса Миронова, йдеться про голову Дружківського суду Геннадія Молибогу.

Теми: НАБУ суд Донецька область
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Розенблат подав ще один позов проти Ситника. Тепер через ФБР 15 грудня 2017, 17:09
СБУ шукає розголошення держтаємниці в діях НАБУ щодо заводу Порошенка 15 грудня 2017, 11:32
Детективи НАБУ вручили підозру судді Вищого адмінсуду 15 грудня 2017, 10:52
powered by lun.ua
Усі новини
Головні новини
ГПУ направила до суду справу Каськіва
Димінського оголосили в розшук
Дружина Загорія каже, що канал Димінського придивлялися для себе, а не для АП
ГПУ оскаржила свободу Саакашвілі
Усі новини

"Вітаю. Пам’ятаю". Давайте привітаємо зі святами родини загиблих військових

Переселенці

"Життя з "нуля". Як чемпіон світу, бізнесмен та адвокат "воюють" за Донбас в Україні

Лайфхаки

Як займатись спортом на вулиці в холод