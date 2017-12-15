НАБУ повідомило голові Дружківського міськсуду про підозру в одержанні хабара

Національне антикорупційне бюро повідомило голові Дружківського міського суду Донецької області про підозру в одержанні хабара.

Про це йдеться у повідомленні НАБУ.

"15 грудня 2017 року голові одного з міських судів Донецької області повідомлено про підозру у вчиненні злочину за ч.3 ст. 368 Кримінального кодексу України ("Одержання неправомірної вигоди")", - зазначають в НАБУ.

Повідомлення про підозру підписано заступником генерального прокурора - керівником Спеціалізованої антикорупційної прокуратури України Назаром Холодницьким.

Також повідомлено про підозру і спільнику голови суду — адвокату, який виконував роль посередника. Його дії кваліфіковано за ч.4, ч. 5 ст. 27, ч.3 ст. 368 КК України.

Як відомо, 14 грудня детективи Національного антикорупційного бюро разом із співробітниками Департаменту захисту економіки Нацполіції у Донецькій області затримали на хабарі голову одного з судів Донецької області.

За даними голови організації "Громадський патруль" Дениса Миронова, йдеться про голову Дружківського суду Геннадія Молибогу.