МЗС протестує проти продовження арешту Гриба

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П'ятниця, 15 грудня 2017, 20:44

Міністерство закордонних справ України висловило протест через рішення російського суду щодо продовження арешту до 4 березня для викраденого у Білорусі українця Павла Гриба, якого у Росії звинувачують в організації теракту.

Про це йдеться на сайті МЗС України.

"Безпідставне тримання П. Гриба під вартою, ігнорування російською стороною його прав, зокрема на отримання необхідної йому медичної допомоги, зустрічі з батьками та спілкування рідною мовою під час зустрічі з консулом є переконливим свідченням систематичних порушень російською стороною прав утримуваних в пенітенціарних закладах громадян України та відсутності правосуддя в Російській Федерації", - підкреслюють у відомстві.

Як відомо, Павло Гриб зник 24 серпня у Білорусі. За його словами, на автостанції Гомеля його викрали невідомі люди в цивільному і передали іншим невідомим людям у якомусь лісі. Більше доби його тримали в приміщенні без вікон, після чого відвезли до Смоленської області, де "законно" оформили арешт.

Білорусь своєї вини у викраденні українця російськими спецслужбами не визнає.

Міністерство закордонних справ Білорусі не відповіло на ноти України про обставини затримання російськими силовиками 19-річного українця Павла Гриба у Гомелі.

Адвокат Гриба Андрій Сабінін після ознайомлення з матеріалами справи, повідомляв, що російський суд заочно виніс рішення про його  затримання на два місяці, ще 17 серпня, до моменту прибуття хлопця в Гомель.

Наразі він перебуває в краснодарському СІЗО. Влада Росії намагається звинуватити його в тому, що він планував  підрив на шкільній лінійці в Сочі.

Жовтневий райсуд Краснодару 18 жовтня продовжив термін утримання під вартою викраденого російськими спецслужбами українця до 4 січня 2018 року.

15 грудня Краснодарський суд продовжив арешт Павла Гриба до 4 березня.

Теми: МЗС Росія політв'язні
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