Суд на Рівненщині наклав арешт на тонну бурштину

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П'ятниця, 15 грудня 2017, 21:30

Рівненський міський суд наклав арешт на 1 тонну бурштину, загальною вартістю близько 10 мільйонів гривень.

Про це повідомляє прес-служба прокуратури Рівненської області.

Зазначається, що окрім тонни обробленого і необробленого бурштину, суд арештував спеціальне обладнання для його незаконного видобутку (мотопомпи, шланги) та ручної обробки.

Cлідчі дії проводилися у межах кримінального провадження, розпочатого органами поліції за ст. 240, 294, 342, 345 КК України (незаконне видобування корисних копалин загальнодержавного значення, масові заворушення, опір та насильство щодо працівника правоохоронного органу).

За результатами проведених 5 та 7 грудня 2017 обшуків на території міста Рівне, Рівненського, Дубровицького та Сарненського районів правоохоронці вилучили всього близько 1,6 т бурштину вартістю близько 16 млн грн.

Наразі вирішується питання про накладення арешту ще на 587 кг вилученого бурштину.

Тривають необхідні слідчі дії, щоб встановити усі обставини вчинення кримінальних правопорушень, пов’язаних із незаконними операціями із бурштином та притягнення винних осіб до відповідальності.

Теми: суд бурштин Рівненська область
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