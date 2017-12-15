17 та 18 грудня на дорогах Києва місцями очікується ожеледиця

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П'ятниця, 15 грудня 2017, 21:53

На вихідних 17 та 18 грудня на дорогах столиці місцями очікується ожеледиця.

Про це повідомили в українському гідрометцентрі, йдеться на сайті КМДА.

"Так, 17 грудня синоптики прогнозують місцями невеликий сніг, температура протягом доби близько 0°. 18 грудня істотних опадів не очікується, температура вночі 2-4° морозу, вдень 0-2° морозу. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер північно-західний, 7-12 м/с", - зазначають в КМДА.

У відомстві рекомендують дотримуватись порад у разі виникнення ожеледиці на автошляхах і пішохідних зонах міста.

Теми: Київ погода
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