У Криму фігуранта "справи Веджіє Кашки" планують перевести в лікарню

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П'ятниця, 15 грудня 2017, 22:29

В окупованому Криму Асана Чапуха планують перевести в одну з лікарень Сімферополя.

Про це повідомляє Кримська правозахисна група з посиланням на адвоката Айдера Азаматова, передає "Радіо Свобода".

За словами Азаматова, після звернень адвокатів до керівництва СІЗО і медсанчастини, Асана Чапуха обстежили, але його стан здоров'я не покращується.

"Він, як і раніше, не може самостійно пересуватися, йому важко дихати і говорити, ліве плече, рука і нога у нього, як і раніше, нормально не функціонують", - зазначив правозахисник.

Він додав, що Чапуха обіцяють перевести в лікарню в найближчі дні.

Як відомо, 23 листопада в різних районах Криму відбулися обшуки в будинках кримських татар і затримання активістів національного руху за нібито "вимагання в особливо великому розмірі" у громадянина Туреччини.

Серед затриманих Бекір Дегерменджі, Куртсеїт Абдуллаєв, Асан Чапух, Руслан Трубач і Кязім Аметов. Їм інкримінують вимагання, вчинене групою осіб (ч. 2 ст. 163 Кримінального кодексу). 

Після затримань кримських татар померла ветеран кримськотатарського національного руху Веджіє Кашка.

Їй стало погано під час затримання кримськотатарських активістів, які нібито вимагали гроші в турка.

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Теми: Крим кримські татари суд політв'язні
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