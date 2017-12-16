Санкції США проти оточення Путіна змусять РФ піти з Донбасу – Клімкін

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Субота, 16 грудня 2017, 00:13

Голова МЗС України Павло Клімкін заявив, що оприлюднення США санкційного списку з оточення президента РФ Володимира Путіна, який очікується в лютому, може змусити Росію піти з Донбасу і погодитися на введення миротворців.

Про це він сказав в ефірі телеканалу "Інтер", передає "Інтерфакс-Україна".

"Буде опублікований список не тільки російських активів, але, я так розумію, що і активів багатьох російських олігархів, які стоять за російським режимом. І я вважаю, що це буде дуже потужний поштовх для того, щоб Росія йшла шляхом логіки реального мандата в Донбасі – те, про що ми говоримо – це повернення Донбасу в Україну, повернення Донбасу до нормального життя і наше правове поле", – підкреслив міністр.

"Для цього формула дуже проста – я її сьогодні оголосив – це означає, що Росія виходить із окупованих районів Донбасу, а міжнародний контингент заходить", – наголосив Клімкін.

Як відомо, раніше держсекретар США Рекс Тіллерсон заявив, що Вашингтон не приймає військове вторгнення Росії в Україну і не зніме санкції з Москви до повного відновлення територіальної цілісності України.

Теми: Клімкін Донбас США Росія санкції
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