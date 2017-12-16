Росія захопила 2 ядерні сховища в Криму – Клімкін

В окупованому Криму поза контролем української влади залишились 2 ядерні сховища та понад 1200 радіонуклідних джерел.

Про це заявив міністр закордонних справ України Павло Клімкін під час виступу на міністерському засіданні Радбезу ООН, передає Укрінформ.

"Незаконна окупація Криму та російська агресія в Донбаському регіоні України, що ще триває, залишили в Севастополі дослідницький реактор із низьким вмістом збагаченого урану, два ядерні сховища та понад 1200 радіонуклідних джерел без належного контролю українського національного регулятора", – наголосив Клімкін.

"Коли ми говоримо про важливість збереження і зміцнення режиму ядерного нерозповсюдження, ми повинні також мати на увазі, що окупація території України ядерною країною призвела до фактичного розширення географії розгортання ядерної зброї", – підкреслив міністр.

Також він заявив, що "ситуація з ядерною програмою КНДР, яка порушує прийняті Радою Безпеки ООН резолюції, дуже схожа на дії Росії, яка систематично нехтує міжнародними зобов'язаннями".

"Як на мене, дискусія про ядерну програму КНДР дуже схожа на дискусію про Росію. Тут все зводиться до порушення міжнародного права, а тут йдеться про санкції, про заручників. Різниця лише у масштабах", – сказав Клімкін.