Партія Курца домовилася про коаліцію із правою Партією свободи

Австрійські консерватори досягли коаліційної угоди з правою Партією свободи. Це дозволить зробити 31-річного Себастьяна Курца наймолодшим главою уряду Європи.

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

"Ми можемо повідомити, що нам вдалося досягти угоди", - заявив лідер консерваторів Себастьян Курц.

Угода завершує більш ніж десятирічне перебування в опозиції Партії свободи, яка востаннє входила до складу уряду у 2000 році з Народною партією, яку зараз очолює Курц.

Як відомо, у четвер, 16 листопада, у Відні тисячі людей протестували проти участі в уряді правої Партії свободи.

За результатами виборів, Австрійська народна партія на чолі з Себастіаном Курцом перемогла з 31,5% голосів виборців. Ультраправа Партія свободи фінішувала третьою, показавши один з найкращих результатів у своїй історії - 26%.

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