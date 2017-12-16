Саакашвілі заявив про готовність домовлятися з Порошенком

535 переглядів
Субота, 16 грудня 2017, 05:11

Лідер "Руху нових сил" Міхеіл Саакашвілі заявив, що готовий йти на переговори з президентом України Петром Порошенком.

Про це він сказав в ефірі телеканалу NewsOne.

Екс-президент Грузії додав, що не звинувачує Порошенка в "пособництві ворогові".

"Це було б неправильно. Ми всі повинні зберігати одну сторону та про це говорити, в тому числі, й з ним. Але при цьому ми повинні домовитися не розтягувати країну", - заявив Саакашвілі.

Як відомо, 11 грудня Печерський районний суд Києва відпустив екс-президента Грузії, лідера партії "Рух нових сил" Міхеіла Саакашвілі на час розслідування, не обравши йому жодного запобіжного заходу.

Таким чином, суд відмовився задовольняти клопотання прокуратури, яка просила для Саакашвілі цілодобовий домашній арешт.

Саакашвілі затримали ввечері 8 грудня і помістили до ізолятора тимчасового тримання Служби безпеки України на Аскольдовому провулку.

Йому інкримінують ч 2. статті 256 - "Сприяння учасникам злочинних організацій та укриття їх злочинної діяльності".

Генпрокуратура стверджує, що Міхеіл Саакашвілі домовлявся з людиною Віктора Януковича Сергієм Курченком про фінансування акцій протесту.

У п'ятницю, 15 грудня, Генеральна прокуратура подала скаргу до Апеляційного суду Києва на відмову попередньої інстанції відправити Міхеіла Саакашвілі під домашній арешт.

Олексій Павлиш, УП

Теми: Саакашвілі Порошенко
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
ГПУ оскаржила свободу Саакашвілі 15 грудня 2017, 17:22
МЗС відхрестився від переговорів з Грузією про видачу Саакашвілі 15 грудня 2017, 12:57
Кавказький полонений. Для чого відпустили Саакашвілі 15 грудня 2017, 10:00
powered by lun.ua
Усі новини
Головні новини
ОБСЄ: на Донбасі зменшилась кількість вибухів
МЗС: Україна й далі просуватиме ініціативу миротворців ООН
Клімкін в ООН: Не вірте зобов'язанням РФ, вони не варті й папірця
Санкції США проти оточення Путіна змусять РФ піти з Донбасу – Клімкін
Усі новини
Культура

Міністр рекомендує. Що дивитися, читати та слухати в грудні

архітектура

Театр на Подолі вже в авторитетному журналі ArchDaily

Лайфхаки

Як займатись спортом на вулиці в холод