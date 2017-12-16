ОБСЄ: на Донбасі зменшилась кількість вибухів

34 перегляди
Субота, 16 грудня 2017, 05:44

Спостережна місія ОБСЄ зафіксувала зменшення кількості вибухів у зоні АТО за період з 19:30 13 грудня по 19:30 14 грудня.

Про це йдеться у звіті організації від 15 грудня.

"У Донецькій області СММ зафіксувала менше порушень припинення вогню: 330 вибухів, порівняно з попереднім звітним періодом (близько 520 вибухів)", - повідомляють в ОБСЄ.

"Протягом дня, 14 грудня, СММ почула близько 50 невизначених вибухів біля станції Ясинувата", - йдеться у звіті.

"У Луганській області СММ зафіксувала менше порушень припинення вогню: 28 вибухів, порівняно з попереднім звітним періодом (майже 1100 вибухів)", - підкреслили в Спостережній місії.

"Члени Спостережної місії  бачили броньовані бойові машини та протиповітряні гармати в зоні безпеки біля с. Семигір’я та 2 бронетранспортера біля селища Роти (Донецька область)", - також повідомили спостерігачі.

Теми: ОБСЄ АТО Донбас
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
ОБСЄ за добу зафіксувала більше тисячі вибухів на Донбасі 14 грудня 2017, 01:42
Місія ОБСЄ підтвердила, що бойовики заблокували Моспине 13 грудня 2017, 11:39
Бойовики заборонили спостерігачам ОБСЄ спілкуватися з жителями Горлівки 12 грудня 2017, 10:30
powered by lun.ua
Усі новини
Головні новини
ОБСЄ: на Донбасі зменшилась кількість вибухів
МЗС: Україна й далі просуватиме ініціативу миротворців ООН
Клімкін в ООН: Не вірте зобов'язанням РФ, вони не варті й папірця
Санкції США проти оточення Путіна змусять РФ піти з Донбасу – Клімкін
Усі новини
Культура

Міністр рекомендує. Що дивитися, читати та слухати в грудні

архітектура

Театр на Подолі вже в авторитетному журналі ArchDaily

Лайфхаки

Як займатись спортом на вулиці в холод