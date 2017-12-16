Список учасників Олімпіади оголосять за 2 тижні до її початку

33 перегляди
Субота, 16 грудня 2017, 07:24

Список спортсменів, осіб, які їх супроводжують, і офіційних осіб, які поїдуть на зимову Олімпіаду в Пхенчхані, оголосять 28 січня 2018 року.

Про це повідомляє Міжнародний олімпійський комітет (МОК), передає "Інтерфакс-Україна".

"Група, що займається запрошеннями, представить список атлетів, осіб, які їх супроводжують, і офіційних осіб на Олімпіаду для розгляду 28 січня", - йдеться на офіційному сайті МОК.

Зимова Олімпіада пройде в південнокорейському Пхенчхані з 9 по 25 лютого наступного року.

Як відомо, 5 грудня МОК відсторонив збірну Росії від участі в Олімпійських іграх 2018 року.

"Чисті" російські спортсмени, які за результатами досліджень не приймали допінгу, зможуть взяти участь в Олімпіаді-2018 і виступити лише під нейтральним прапором. Відповідно, під час спортивних змагань не буде звучати гімн РФ.

Крім того, на Олімпіаду не акредитували жодного співробітника Міністерства спорту РФ.

Теми: спорт Олімпіада
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Український плавець Романчук став чемпіоном Європи 16 грудня 2017, 07:05
Українець Сємаков виграв бронзу на етапі Кубка IBU з біатлону 14 грудня 2017, 14:43
У Києві презентували логотип та кубок фіналу Ліги чемпіонів 13 грудня 2017, 09:56
powered by lun.ua
Усі новини
Головні новини
Клімкін обговорив з генсеком ООН перспективи введення миротворців на Донбас
МЗС: Україна й далі просуватиме ініціативу миротворців ООН
Клімкін в ООН: Не вірте зобов'язанням РФ, вони не варті й папірця
Санкції США проти оточення Путіна змусять РФ піти з Донбасу – Клімкін
Усі новини
у топі

Російські серіали, корупція та "Чому не працює ВК". Що шукали українці в Google

9 добрих справ, які ви встигнете зробити до Нового року

Лайфхаки

Як займатись спортом на вулиці в холод