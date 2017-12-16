Список учасників Олімпіади оголосять за 2 тижні до її початку
Список спортсменів, осіб, які їх супроводжують, і офіційних осіб, які поїдуть на зимову Олімпіаду в Пхенчхані, оголосять 28 січня 2018 року.
Про це повідомляє Міжнародний олімпійський комітет (МОК), передає "Інтерфакс-Україна".
"Група, що займається запрошеннями, представить список атлетів, осіб, які їх супроводжують, і офіційних осіб на Олімпіаду для розгляду 28 січня", - йдеться на офіційному сайті МОК.
Зимова Олімпіада пройде в південнокорейському Пхенчхані з 9 по 25 лютого наступного року.
Як відомо, 5 грудня МОК відсторонив збірну Росії від участі в Олімпійських іграх 2018 року.
"Чисті" російські спортсмени, які за результатами досліджень не приймали допінгу, зможуть взяти участь в Олімпіаді-2018 і виступити лише під нейтральним прапором. Відповідно, під час спортивних змагань не буде звучати гімн РФ.
Крім того, на Олімпіаду не акредитували жодного співробітника Міністерства спорту РФ.
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