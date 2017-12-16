Пенгагон переконує, що ракети КНДР не несуть загрози для США

Міністр оборони США Джеймс Меттіс заявив, що міжконтинентальні балістичні ракети КНДР не несуть загрози для країни.

Про це повідомляє Reuters.

"Поки не доведено, що існує реальна потужна загроза для нас. Ми все ще проводимо експертно-технічний аналіз останнього запуску північнокорейської ракети", - підкреслив Меттіс.

Як відомо, 28 листопада Північна Корея заявила про успішне випробування міжконтинентальної ракети Hwasong-15.

Міжконтинентальна балістична ракета ракета Hwasong-15 піднялась на висоту 4475 км і пролетіла 950 км.

У КНДР заявили, що це найпотужніша ракета і вона може досягнути усієї території США.

КНДР неодноразово погрожувала запустити ракети в напрямку США.

У відповідь на ці та інші погрози президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон готовий до будь-якого сценарію розвитку подій.