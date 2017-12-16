СБУ: Трьох бойовиків ОРДЛО засудили до позбавлення волі

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Субота, 16 грудня 2017, 12:24

У Миколаївській та Луганській областях до позбавлення волі засуджено трьох бойовиків терористичних організацій "Л/ДНР".

Як повідомили у Службі безпеки України, спецслужби встановили, що мешканець Миколаївщини у вересні 2014 року приєднався до бойовиків, у Ростові-на-Дону він пройшов спецпідготовку в одному із навчальних таборів, перебував у складі "Оплоту" та брав безпосередню участь у бойових діях проти сил АТО.

Бойовика було затримано у січні 2015 року у Миколаєві, куди він прибув за завданням кураторів для організації діяльності диверсійних груп терористів.

У помешканні зловмисника правоохоронці виявили фотознімки та відеозаписи, які підтверджують його протиправну діяльність.

Затриманого визнано винним у скоєні злочину за ч.1 ст.258-3 та засуджено до 8 років позбавлення волі.

На Луганщині правоохоронці задокументували, що двоє бойовиків, перебуваючи у складі "ЛНР", здійснювали коригування вогню артилерії під час обстрілів позицій сил АТО, забезпечували взаємодію угруповання з іншими бандформуваннями та військовими підрозділами РФ.

У 2015 році зловмисників було затримано, у них вилучено вогнепальну автоматичну зброю, гранату Ф-1 та документи, що підтверджували їх причетність до незаконних збройних формувань.

"Обом зловмисникам Рубіжанський міський суд Луганської області призначив покарання у вигляді 4 років і 5 місяців позбавлення волі", - повідомили в СБУ.

За даними служби, з лютого 2014 року до судів направлено обвинувальні акти щодо 1929 осіб, які вчинили злочини проти нацбезпеки України, з них 669 осіб визнано винними та засуджено до різних строків ув`язнення. 

Українська правда 

Теми: "ДНР" Донбас суд СБУ
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