Штаб: У зоні АТО - жодних втрат та поранених

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Субота, 16 грудня 2017, 13:07

За добу у зоні проведення АТО жоден український військовий не загинув і не зазнав поранень.

Про це на брифінгу 16 грудня повідомив речник Міноборони з питань АТО Олександр Мотузяник.

Бойовики вели обстріли, застосовуючи озброєння, заборонене "Мінськими угодами".

На луганському напрямку зафіксовано 2 бойові провокації. Бойовики кілька годин обстрілювали позиції сил АТО біля Троїцького, застосували 120-мм міномети та випустили 38 снарядів. Ввечері було обстріляно опорний пункт сил АТО біля Жовтого.

На донецькому напрямку бойовики провели 8 прицільних обстрілів по силах АТО, стріляли  з 82-мм мінометів біля Опитного та Мар'їнки. Обстріли також велися біля Авдіївки, Водяного, Пісків, шахти Бутовка - гранатометів, стрілецької зброї та озброєння БМП.

Українська правда 

Теми: АТО Донбас
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