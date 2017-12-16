ЗМІ: Курченко контролює половину нелегального експорту вугілля з ОРДЛО

Компанії, підконтрольні "бухгалтеру Сім'ї Януковича", втікачу Сергію Курченку, є найбільшими експортерами нелегального експорту вугілля з окупованих територій Донбасу до країн Європи.

Про це пише Liga.net з посиланням на дані "РЖД" і ФМС (Федеральної митної служби).

За даними видання, у листопаді 2017 року через Росію на експорт в Європу було поставлено близько 280 тисяч тонн вугілля, нелегально вивезеного з ОРДЛО. Це на 18,6% (близько 44 тис. тонн) більше, ніж у жовтні (близько 236 тис. тонн).

При цьому на частку двох структур Курченка - "Петролеум капітал" і "Компанія Газ-Альянс" - у жовтні припало більше половини (140 300 тонн) усього нелегального експорту.

У листопаді великі партії антрациту (понад 32 тис. тонн) на експорт поставляла також компанія "Русский антрацит", яка належить Олександру Германову.

Кілька російських вугільних трейдерів реальним бенефіціаром компанії назвали Олександра Мельничука, відомого як "заступника міністра енергетики ЛНР", - зазначає ЗМІ.

Безпосередньо Мельничуку належить компанія "Вугільні технології", яка у листопаді експортувала 12 700 тонн антрациту. Серед великих постачальників також залишаються компанії "ТД Антрацит" Олександра Носко та "Глобал-Інвест" Андрія Малюченко.

"За усіма нелегальними постачаннями компанією-експортером, за даними ФМС, числиться російська державна компанія РЖД-Логістика, що надає логістичні послуги з експорту контрабандного вугілля. Російські трейдери продовжують оформляти більшість експортних поставок контрабандного вугілля через офшорні компанії без вказівки країни призначення. У листопаді за такою схемою було вивезено 243 тис. тонн антрациту", - пише Liga.

Дані РЖД також свідчать, що з жовтня Росія різко збільшила поставки антрациту з окупованого Донбасу до Польщі: у вересні було поставлено 4300 тонн, а вже в жовтні - 31 600 тонн, в листопаді - 22 200 тонн.

Як відомо, засновник групи "СЄПЕК" Сергій Курченко зайнявся експортними поставками вугілля українського походження. Збут антрациту здійснюється переважно до Туреччини. Перші поставки почалися у квітні 2017 року, а набули системного характеру у травні-червні.

У червні головна військова прокуратура розпочала розслідування за фактом реалізації незаконно видобутого на окупованій території вугілля марки "антрацит" під керівництвом бізнесмена Сергія Курченка.

Більше про інтереси Курченка у вугільній галузі на окупованому Донбасі читайте у матеріалі ЕП "З нафти у вугілля. Курченко повертається".