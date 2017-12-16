Прикордонники: Адмінкордон з Кримом перетинають на 20% менше

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Субота, 16 грудня 2017, 13:53

У 2017 році транспортний потік на адмінкордоні з анексованим Кримом знизився на 20% у порівнянні з 2016 роком.

Про це пише "Крим. Реалії" з посиланням на дані Держприкордонслужби України.

За даними прикордонників, потік людей на адмінкордоні з Кримом за рік також знизився - на 6%.

Публічних коментарів російських прикордонників з цього приводу немає.

Як відомо, після анексії півострова Росією на початку 2014 року між материковою Україною і Кримом з'явився адміністративний кордон, у Херсонській області на андмінкордоні з Кримом працюють три контрольних пункти в'їзду/виїзду - "Каланчак", "Чонгар" і "Чаплинка".

Теми: Крим кордон
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