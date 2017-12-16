Поліція подала документи на Димінського в Інтерпол

Нацполіція України подала документи щодо президента ФК "Карпати", бізнесмена Петра Димінського, якого підозрюють у скоєнні смертельної ДТП до генерального секретаріату Інтерполу.

Про це у коментарі УП повідомив речник Нацполіції України Ярослав Тракало.

"Нацполіція подала документи щодо згаданої особи до Генерального секретаріату Інтерполу в Ліоні. Після вивчення усіх документів Генсекретаріат ухвалить рішення про оголошення або не оголошення її у розшук. За правилами, Інтерпол вивчить надані українською стороною документи найближчим часом на предмет зокрема політичної, расової чи релігійної дискримінації", - зазначив він.

"У разі позитивного рішення після встановлення місця перебування розшукуваного буде задіяно механізм екстрадиції, далі цим займатиметься ГПУ", - додав Тракало.

Він нагадав, що 11 грудня слідчий головного слідчого управління виніс постанову про оголошення у національний розшук підозрюваної особи у скоєнні смертного ДТП на Львівщині у серпні 2017 року. Розшуком по Україні займається департамент карного розшуку Нацполіції.

Крім того 13 грудня трьом охоронцям, які під час досудового розслідування були опитані як свідки і дали неправдиві свідчення щодо обставин скоєння ДТП та особи, яка її скоїла, було оголошено підозру про вчинення злочину за ч.2 ст.384 КК - "Дача завідомо неправдивих показів під час досудового розслідування".

14 грудня усім трьом Печерський райсуд Києва обрав запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

Як відомо, бізнесмен Петро Димінський підозрюється у скоєнні ДТП, внаслідок якої загинула 31-річна Наталія Тріла.

З 22 серпня Димінський перебуває поза межами України.

Нацполіція оголосила президента ФК "Карпати", бізнесмена Петра Димінського в національний розшук, йому оголошено про підозру за ч.2 ст.286 - "Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило смерть потерпілого або заподіяло тяжке тілесне ушкодження". Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 3 до 8 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 3 років або без такого.

Димінський є особою, яка переховується від органів досудового розслідування, дата зникнення – 11 грудня 2017 року.

Оксана Коваленко, УП