Заступник начальника Харківського університету ПС вийшов під заставу у півмільйона

Заступник начальника Харківського національного університету Повітряних сил (ХНУПС) Ігор Нікіфоров, якого підозрюють у розтраті коштів і декларуванні недостовірної інформації, вийшов з СІЗО під заставу у сумі 480 тис. грн.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на юристів компанії "Гунченко і партнери", які здійснюють захист Нікіфорова.



"Заставу зібрали і внесли товариші по службі, друзі, люди, які його підтримують, і вчора (15 грудня) Нікіфоров вийшов на свободу", – повідомили юристи.



Також у компанії повідомили, що позиція начальника ХНУВС Андрія Алімпієва, також підозрюваного в розтраті коштів і декларуванні недостовірної інформації, з питання внесення застави залишається незмінною.



"Він не бажає вносити заставу, оскільки вважає себе невинним у злочинах, які йому намагаються інкримінувати", – заявили у "Гунченко і партнери".

Як відомо, 17 листопада Військова прокуратура затримала начальника університету генерал-майора Алімпієва А. М. за підозрою у розтраті 2,4 млн грн.

20 листопада Дзержинський районний суд Харкова заарештував заступника начальника Харківського національного університету Повітряних cил імені Івана Кожедуба Нікіфорова І.А. і призначив заставу розміром 1 мільйон гривень.

14 грудня Апеляційний суд Харківської області відмовився задовольнити апеляційну скаргу щодо запобіжного заходу Алімпієву через хворобу адвоката.

При цьому апеляційну скаргу на запобіжний захід заступнику начальника ХНУПС Ігорю Никифорову було задоволено частково - суму застави знизили з 1 млн грн до 480 тис. грн.