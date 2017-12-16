Саакашвілі сказав, яких компромісів не буде у переговорах з владою

Лідер "Руху нових сил" Міхеіл Саакашвілі закликав на черговий "Марш за імпічмент" та заявив, що у "переговорах з усіма політичними суб'єктами, включно з Банковою" не може бути жодних компромісів з низки питань.

Про це Саакашвілі заявив на своїй сторінці у Facebook 16 грудня.

"Ми повинні вийти на марш, щоб утримати владу від останнього кроку, який зробить її диктатурою... Коли я говорю про необхідність переговорів з усіма політичними суб'єктами, включно з Банковою, вони потрібні в інтересах країни. Якщо ми хочемо мирного переходу від олігархату до нормального життя, нам необхідно розмовляти", - заявив він.

Саакашвілі додав, що "не може бути ніяких компромісів" з приводу відсторонення олігархату від керівництва країною, невтручання у роботу НАБУ, відмови від всіх корупційних схем і покарання залучених до них людей, припинення політичних репресій, відставки генпрокурора, створення антикорупційних судів та створення механізмів імпічменту і усунення бар'єрів для імпічменту.

"Країну розгойдувати ми не будемо, а ось будку будемо прибирати до кінця. Саме з цією метою ми виходимо завтра на марш pа імпічмент. ... Якщо для того, щоб зупинити диктатуру знадобиться моя свобода і навіть життя, я підтверджую свою готовність ними пожертвувати", - додав Саакашвілі.

Як відомо, Міхеіла Саакашвілі затримали ввечері 8 грудня і помістили до ізолятора тимчасового тримання Служби безпеки України на Аскольдовому провулку.

Йому інкримінують ч 2. статті 256 - "Сприяння учасникам злочинних організацій та укриття їх злочинної діяльності".

Генпрокуратура стверджує, що Міхеіл Саакашвілі домовлявся з людиною Віктора Януковича Сергієм Курченком про фінансування акцій протесту.

11 грудня Печерський райсуд Києва відмовився задовольняти клопотання прокуратури, яка просила для Саакашвілі цілодобовий домашній арешт та відпустив екс-президента Грузії, лідера партії "Рух нових сил" Міхеіла Саакашвілі на час розслідування, не обравши йому жодного запобіжного заходу.

15 грудня Генпрокуратура подала скаргу до Апеляційного суду Києва на відмову попередньої інстанції відправити Міхеіла Саакашвілі під домашній арешт.

Акції за участю Саакашвілі у Києві почалися 17 жовтня. Кожної неділі під Верховною Радою проходить віче, а кілька тижнів поспіль - "Марш за імпічмент", оскільки учасники акції вимагали від влади ухвалити закон про імпічмент та антикорупційний суд до 3 грудня, але закони прийнято не було.

Українська правда