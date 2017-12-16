Паводок на Закарпатті: річка прорвала дамбу, підтоплені десятки будинків

2041 перегляд
Субота, 16 грудня 2017, 16:07

Внаслідок паводку на Закарпатті підтоплені кілька десятків будинків, пошкоджений міст та перекрито рух трасою "Мукачево - Рогатин".

Про це повідомляють на сайті голови Закарпатської облдержадміністрації Геннадія Москаля.

"Найбільш загрозлива ситуація склалася в низовині р.Боржава на Іршавщині та Виноградівщині. Вранці між с. Сільце та Вільхівка вода вийшла з берегів і перелилася через трасу "Мукачево - Рогатин". Підтоплено близько 150 метрів дорожнього покриття, автомобільний рух перекритий, об’їзд автотранспорту здійснюється через Іршаву - Довге - Липецьку Поляну та Хуст. У с.Вільхівка підтоплено близько 50 підвалів житлових будинків", - цитує Москаля його прес-служба.

 
 
 

Також зазначається, що підтоплені понад тисяча гектарів угідь і близько сотні дворогосподарств.

У Тячівському районі на початку села Вонігово річка Теребля прорвала близько 150 метрів дамби й вилилася на територію села. Через це підтопило городи та господарські будівлі, а також 22 житлові будинки Вонігова.

Окрім того, у верхів’ях річки Латориця паводкова хвиля пошкодила бетонний міст у високогірному селі Котельниця Воловецького району.

 
 

Як повідомлялося, 16 грудня внаслідок опадів очікується ріст рівнів води у річках Львівської та Івано-Франківської областей, а також на Закарпатті.

Українська правда

Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
powered by lun.ua
Усі новини
Головні новини
Паводок на Закарпатті: річка прорвала дамбу, підтоплені десятки будинків
У Кременчуці сталася бійка між поліцією і "Національним корпусом"
Поліція подала документи на Димінського в Інтерпол
Поліція: За неповний рік - 146 тисяч аварій і понад 3 тисячі жертв
Усі новини
дослідження

Прощавайте, пломби? Препарат, що природно відновлює зуби

Гід новорічними містечками та ярмарками Києва

Як мешканці Русанівки облаштовують свій район