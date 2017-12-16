Авдіївка може отримати новий газопровід до нового року - Зубко

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Субота, 16 грудня 2017, 17:02

До кінця року планують добудувати підвідний газопровід від селища Очеретине до Авдіївки.

Про це заявив віце-прем’єр-міністр - міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ Геннадій Зубко, передає "Урядовий портал".

"Плануємо, що до нового року в Авдіївці буде газ. До кінця року має бути завершена добудова підвідного газопроводу до Авдіївки від селища Очеретине", - йдеться у повідомленні.

Як відомо, на початку червня 2017 року обстріли пошкодили магістральний газопровід, через що без газу залишились 20 тисяч жителів Авдіївки та населених пунктів Ясинуватського району.

Новий газопровід до Авдіївки будують в обхід окупованих територій.

Українська правда

Теми: Авдіївка газ
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