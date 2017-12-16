Бойовики здійснили 11 обстрілів, використовуючи заборонену зброю
З початку доби незаконні збройні формування здійснили 11 обстрілів, використовуючи заборонену мінськими угодами зброю, українські військові відкривали вогонь у відповідь.
Про це повідомляє прес-центр штабу АТО у зведеннях станом на 18 годину суботи.
"Російсько-окупаційні війська продовжують порушувати режим тиші та вести провокативний вогонь по позиціях Збройних Сил України на різних ділянках лінії розмежування. Агресор й надалі застосовує зброю, яка заборонена Мінськими домовленостями", - йдеться у повідомленні.
На Луганському напрямку бойовики з мінометів різних видів та піхотного озброєння вели вогонь по українських опорних пунктах у районі Троїцького і Кримського.
На Донецькому напрямку бойовики весь день з перервами вели вогонь з 120-ти та 82-мм мінометів у районі Гнутового і Павлополя, а з озброєння БМП - довкола Водяного. Також під обстріли з легкого піхотного озброєння потрапило передмістя Авдіївки.
Як повідомлялося, у суботу бойовики здійснювали прицільний обстріл зі стрілецької зброї по околиці н.п.Травневе, чим зірвали планові роботи працівників "ДТЕК" для відновлення пошкодженої лінії електропередач.
Українська правда
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