СЦКК: Бойовики змусили мешканців Травневого і Гладосового залишити будинки

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Субота, 16 грудня 2017, 18:36

Мирні мешканці н.п. Травневе та Гладосове були змушені залишити свої будинки і ночувати у Новолуганському та у підвалах своїх будівель.

Про це заявили представники українськоЇ сторони СЦКК.

За даними СЦКК, бойовики змусили населення до цього "нескінченними обстрілами".

"Про цей факт мешканці Травневого повідомили міжнародним спостерігачам, що знайшло відображення у звіті СММ ОБСЄ від 15 грудня", - йдеться у повідомленні.

Як відомо, раніше у штабі АТО заявили, що 16 грудня бойовики здійснювали прицільний обстріл зі стрілецької зброї по околиці н.п.Травневе, чим зірвали планові роботи працівників "ДТЕК" для відновлення пошкодженої лінії електропередач.

Українська правда 

Теми: Донбас АТО
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