Ставицький: Будинок, біля якого палили шини, не мій

Екс-міністр енергетики часів Януковича Едуард Ставицький, який втік з України, стверджує, що будинок, поблизу якого в суботу запалили шини, йому не належить.

Про це він заявив у коментарі "112 Україна".

"Ніколи мені не належав (будинок, - ред). Є відкриті реєстри, кожен може зайти і подивитися, кому що належить", - сказав Ставицький.

Від додає, що доручив своїм адвокатам поїхати на місце події, оскільки дуже переживає "через інсинуацію довкола свого прізвища".

Також Ставицький каже, що про подію дізнався з інтернету. За його словами, людина, яка проживає за цією адресою, звернулась зі заявою до правоохоронців, які порушили кримінальне провадження.

Окрім того, він стверджує, що ні від кого не ховається, а офіційно проживає в Ізраїлі та "зазнавав і зазнає шантажу з боку різних осіб".

Як повідомлялося, 16 грудня під будинком у Києві невідомі запалили шини та обмалювали стіни будівлі і паркан. За інформацією "Схем", цей дім належить Ставицькому.

24 березня 2014 року Генпрокуратура України оголосила Едуарда Ставицького в розшук, він підозрюється у розкраданні коштів в особливо великих розмірах.

ЗМІ повідомляли, що Ставицький був у Ізраїлі і змінив прізвище на Розенберг.

У травні 2017 року ГПУ зазначала, що офіційний Київ звернувся до ізраїльської сторони щодо передачі Україні колишнього міністра енергетики та вугільної промисловості.

На 28 грудня 2017 року ГПУ викликає на допит Ставицького для проведення слідчих дій у статусі підозрюваного у кримінальному провадженні.