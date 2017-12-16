Через повінь на Закарпатті евакуювали 146 людей

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Субота, 16 грудня 2017, 20:39

Через повінь на Закарпатті в Іршавському районі рятувальники евакуювали 146 людей з 40 домів.

Про це повідомляють на сайті Держслужби з надзвичайних ситуацій.

"Силами ДСНС у взаємодії зі службами цивільного захисту області організовано тимчасове відселення 146 мешканців у с. Вільхівка Іршавського району із 40 житлових будинків (розселені в родичів)", - йдеться у повідомленні.

За даними рятувальників, від повені постраждали 803 дворогосподарства, 66 підвальних приміщень, 7 ділянок автомобільних доріг загальною протяжністю 1,47 км (висота водяного покрову 10-20 см), частково пошкоджено 2 мостові переправи місцевого значення, а також затоплено 1987 га сільгоспугідь.

 
 

Окрім того, рятувальники укріпили понад 200 м дамб в селах Вільхівка і Великі Ком’яти, відкачали близько 26 тисяч кубометрів води з домогосподарств, а також організували об’їзди ускладнених ділянок доріг.

"На території Закарпатської області паводкова ситуація у верхніх течіях річок Латориця, Тиса, Стара стабілізувалася. За прогнозами Гідрометеорологічного центру 17-18 грудня в Ужгородському, Мукачівському, Тячівському, Хустському, Виноградівському, Іршавському районах очікується проходження максимальних рівнів води без катастрофічних наслідків", - зазначають у повідомленні.

Як відомо, внаслідок паводку на Закарпатті підтоплені кілька десятків будинків, пошкоджений міст та перекрито рух трасою "Мукачево - Рогатин", а також прорвало дамбу на початку села Вонігово.

Українська правда

Теми: Закарпаття стихійне лихо ДСНС
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