Сайт Шеремета змінив доменне ім'я через блокування в Білорусі

Сайт "Білоруський партизан", який заблокувало Міністерство інформації Республіки Білорусь, змінив доменне ім'я.

Про це йдеться у зверненні видання.

Команда сайту пише, що вирішила повернутися в білоруській доменній зоні "by".

"Ми, звичайно, могли дещо змінити назву, могли використовувати інше, але дуже схоже доменне ім'я. Але ми не хочемо грати в дурну гру в "тікай-догоняй", яку пропонує влада, коли без пояснення причин і без жодного попередження блокує незалежні інформаційні ресурси", - зазначається в зверненні.

Як відомо, Міністерство інформації Республіки Білорусь заблокувало сайт "Білоруський партизан" за "поширення забороненої інформації".

При цьому Мінінформ не повідомив, які саме матеріали, з опублікованих на сайті, належать до заборонених для розповсюдження.

Сайт відреагував на рішення Мінінформації детальною інструкцією, як обійти блокування.

Зокрема рекомендують підписатися на Твіттер і Фейбсук-сторінку ЗМІ, заходити на сайт через браузер Firefox, використовувати мережу віртуальних тунелів Tor і його аналогів

"Білоруський партизан" був створений декількома незалежними журналістами з Білорусі в 2005 році, в той момент, коли білоруська влада заблокувала практично всі незалежні газети.

Головним своїм завданням редакція вважає "максимально точно і повно розповісти людям про події в Білорусі".

Одним із засновників сайту "Білоруський партизан", який критикує білоруську владу, був Павло Шеремет. Його убили у центрі Києва влітку 2016 року. За понад рік правоохоронці не знайшли вбивць журналіста.

Українська правда