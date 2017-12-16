У столиці побили трансгендерну активістку - поліція не коментує

914 переглядів
Субота, 16 грудня 2017, 23:53

Охорона київського клубу "LIFT" побила трансгендерну активістку Анастасію Крістель Домані.

Про це вона повідомила у своєму Facebook.

"Охорона клубу" LIFT "мене побила і пограбувала цієї ночі! Всі разом знущалися по повній. Поліція виявила крайню трансфобією ", - написала вона,

Водночас правозахисниця та очевидиця подій Софія Лапіна розповіла "Громадському радіо", що "четверо охоронців стусанами та фізичної силою поволокли Анастасію з клубу".

"Я попросила охорону, щоб вони покликали адміністратора. На що вони кілька разів спитали, хто я і що мені тут потрібно. Пізніше в адміністраторки я попрохала повернути гроші, бо ми, фактично, в клубі не були. І сказала, що те, що сталось - ненормально. Адміністраторка сказала, що це неможливо. Коли я почала посилатись на чинне законодавство, вона сказала, що це приватна територія", - сказала Лапіна.

За словами Лапіної, пізніше поліція бачила як до Анастасії застосовується насилля, але була бездіяльною та глузувала з Анастасії та її документів, де вказано чоловіче ім’я. На прохання Лапіної поводити себе адекватно, поліція відповідала агресивно з нецензурною лексикою.

Адвокат Анастасії - Оксана Гузь повідомила, що вони вже написали заяву до поліції.

У прес-службі Нацполіції Києва та патрульній службі Києва відмовились коментувати інцидент "Громадському радіо".

Теми: поліція Київ
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
У Кременчуці сталася бійка між поліцією і "Національним корпусом" 16 грудня 2017, 15:28
Поліція подала документи на Димінського в Інтерпол 16 грудня 2017, 14:08
У зоні АТО викрили наркоугруповання, до якого входили працівники Нацполіції 16 грудня 2017, 12:51
powered by lun.ua
Усі новини
Головні новини
Сайт Шеремета змінив доменне ім'я через блокування в Білорусі
Через повінь на Закарпатті евакуювали 146 людей
Прокуратура: 75 екс-депутатів ВР Криму оголошено в розшук
Бойовики прицільними обстрілами зірвали ремонт ЛЕП біля Травневого
Усі новини
Професія

"Ну, народила". Як це – працювати доулою

небайдужі

9 добрих справ, які ви встигнете зробити до Нового року

Як мешканці Русанівки облаштовують свій район