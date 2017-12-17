Курц про санкції проти РФ: Австрія дотримуватиметься лінії ЄС

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Неділя, 17 грудня 2017, 01:33

Лідер консервативної Австрійської народної партії (АНП) Себастьян Курц підкреслив, що новий уряд Австрії під його керівництвом буде проводити проєвропейський курс.

Про це він заявив у Відні на презентації програми нового кабміну, пише DW.com.

Австрія як "невід'ємна частина" Євросоюзу буде активно брати участь у подальшому розвитку ЄС і формуванні його "на основі принципу субсидарності", заявив Курц.

"ЄС повинен відігравати велику роль при вирішенні важливих питань і відходити на другий план в дрібних питаннях", - пояснив він.

Зокрема, Євросоюз повинен посилити охорону своїх зовнішніх кордонів і внутрішню безпеку, вважає майбутній австрійський канцлер.

Курц зазначив також, що в питанні санкцій щодо Росії Відень дотримуватиметься лінії Євросоюзу.

Лідер правопопулістської Австрійської партії свободи (АПС), яка увійшла до правлячої коаліції, Хайнц-Крістіан Штрахе визнав, що "хотів би скасування санкцій". У той же час Штрахе підкреслив, що якщо в ЄС не знайдеться більшості на підтримку такої позиції, то АПС готова прийняти це.

Як відомо, консервативна партія Курца, яка виграла парламентські вибори формує новий уряд Австрії разом з АПС.

Партія свободи отримає контроль над міністерствами закордонних справ, внутрішніх справ і оборони в рамках коаліційної угоди з консервативною Народною партією.

Курц вступить на посаду канцлера Австрії 18 грудня.

Теми: Австрія ЄС санкції Росія
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