Собчак готова відмовитись від участі у виборах президента РФ

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Неділя, 17 грудня 2017, 02:17

Телеведуча Ксенія Собчак, яка претендує на участь в президентських виборах в Росії, заявила, що готова зняти свою кандидатуру на користь інших опозиціонерів.

Про це вона заявила на зустрічі з журналістами і своїми прихильниками в Єкатеринбурзі, пише РИА Новости.

Собчак повідомила про бажання об'єднати опозицію в Росії.

"Я хочу з усіма об'єднуватися. Я, наприклад, багато в чому не згодна з Навальним, але у нас з Навальним і Явлінським є спільна мета, яка є точкою об'єднання. У цьому відношенні я готова йти аж до зняття своєї кандидатури", - сказала Собчак , відповідаючи на питання одного з присутніх про те, чому досі  опозиційний табір не об'єднався.

Разом з тим Собчак уточнила, що готова зняти свою кандидатуру на користь Олексія Навального, або Григорія Явлінського, тільки в тому випадку, якщо їх зареєструють кандидатами.

Водночас, Навальний не зможе балотуватися в президенти Російської Федерації до 2028 року через умовне засудження.

Як відомо, 6 грудня президент Росії Володимир Путін оголосив про участь у виборах президента в четвертий раз.

Повідомлялося, що прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв не буде конкурентом Путіну на президентських виборах.

Про намір брати участь в них оголосили співзасновник партії "Яблуко" Григорій Явлінський, журналістка Ксенія Собчак та ще дві телеведучі – Анфіса Чехова та Катя Гордон, порнозірка Олена Бєркова та головний комуніст Росії Геннадій Зюганов.

На прес-конференції 14 грудня Путін заявив, що опонента у нього немає, тому що опозиція вміє тільки "шуміти", а відповідаючи на питання претендента на крісло глави РФ Ксенії Собчак про конкуренцію, почав залякувати "українським сценарієм".

Вибори президента в Росії призначили на 18 березня, річницю анексії Криму.

Теми: Росія вибори
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