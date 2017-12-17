Курс Bitcoin перетнув позначку $19 тисяч

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Неділя, 17 грудня 2017, 07:09

Вартість однієї монети Bitcoin "пробила" позначку у $19 тис

Про це свідчать дані coinmarketcap.com.

Наразі курс Bitcoin зріс до $19 202, за добу додавши у вартості майже 9%. Ринкова капіталізація валюти становить майже $324 мільярди.

Нагадаємо, 11 грудня Чиказька біржа опціонів (CBOE) провела перші торги ф'ючерсними контрактами на біткоіни, вартість яких на той момент становила $ 17 тис.

Як повідомлялось, Євросоюз запровадить нову, посилену систему правил щодо обігу на ринку криптовалют та онлайн-платежів через ризик відмивання коштів та фінансування тероризму.

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