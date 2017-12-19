Київ хоче домовитися про припинення вогню на свята

Останні в 2017 році переговори Тристоронньої контактної групи в Мінську будуть присвячені питанню припинення вогню на всій лінії зіткнення на період свят і зимових канікул.

Про це повідомив представник України в робочій підгрупі з питань безпеки Євген Марчук.

"20 грудня 2017 року відбудеться останній в цьому році 73-ій раунд переговорів у Мінську. В порядку денному Робочої групи з питань безпеки, яку я представляю від України, 7 важких питань. Але найпершим буде спроба домовитися про припинення вогню по всій лінії зіткнення хоча б на період новорічно-різдвяних свят і зимових канікул", – пише він у Facebook.

"Як цього досягти – технологія напрацьована і апробована, Вона спрацювала в 2016 році, коли тоді вдалось утримати режим повної тиші на протязі 6 тижнів. Так звані хлібне і шкільне перемир'я в 2017 році були невдалими", – зазначає він.