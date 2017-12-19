У РФ відкрили 3 справи про "безчинства" української армії на своїй землі

Слідчий комітет Росії порушив 3 кримінальних справи про нібито обстріли українськими військовими мирних жителів Донбасу.

Про це повідомляється на сайті СК.

Російські слідчі стверджують, що в період з 12 по 14 грудня Збройні сили і Національна гвардія України "здійснили прицільний артилерійський обстріл з важких видів озброєння, що мають високі вражаючі властивості, об'єктів цивільної інфраструктури, які не є військовими цілями" в окупованих містах Докучаєвськ (Донецька область) та Первомайськ (Луганська область).

У Слідкомі заявляють, що в результаті цих обстрілів 5 мирних жителів отримали поранення, пошкоджені житлові будинки та об'єкти цивільної інфраструктури.

"Українські військові діяли за мотивами політичної та ідеологічної ненависті і ворожнечі, пов'язаної з відмовою населення південного сходу України визнати легітимність діючої влади і бажанням створити відокремлені адміністративно-територіальні утворення на Україні", - робить висновок слідчий орган.

У зв'язку з цим Головне слідче управління СК РФ порушило "ще три" кримінальні справи за статтею "Застосування заборонених засобів і методів ведення війни".

За інформацією Слідчого комітету, в рамках справ "проводяться слідчі дії та оперативно-розшукові заходи, спрямовані на встановлення всіх обставин цих злочинів і посадових осіб з числа українських силовиків, причетних до них".

Слідчий комітет нагадав, що відповідно до статті 12 Кримінального кодексу Росії, іноземні громадяни, які вчинили злочин поза межами Росії, підлягають кримінальній відповідальності за російським законодавством.

Водночас СК не порушив жодної справи щодо обстрілів населених пунктів Донбасу, що розташовані на підконтрольній українській владі території, зокрема про Новолуганське.

Як відомо, напередодні бойовики обстріляли селище Новолуганське у Бахмутському районі Донецької області з реактивних систем залпового вогню "Град".

За даними Державної служби з надзвичайних ситуацій, пошкоджено 29 приватних житлових будинків на вул. Мічуріна, Щастя, Пушкіна та Сергієнко, пошкоджено 5-поверхових та 4 2-поверхових будинки на вул. Шкільна, квартали Молодіжний, Сонячний та Дружби.

Крім того, в результаті обстрілу зазнали руйнувань дошкільний навчальний заклад "Івушка", Новолуганська загальноосвітня школа та Новолуганська амбулаторія.

Прес-центр штабу АТО повідомляв, що пошкоджено 47 будинків: 37 одноповерхових і двоповерхових будинків, а також 10 п’ятиповерхівок.