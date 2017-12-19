На CNN запустили ролик про Україну

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Вівторок, 19 грудня 2017, 15:05

Міністерство інформаційної політики запустило 30 секундний-рекламний ролик про Україну в кабельній новинній сітці CNN. 

Про це інформує 18 грудня сайт міністерства.

За словами державного секретаря Міністерства інформаційної політики Артема Біденка, ролик випускатиметься в ефір протягом 15-21 грудня.

"CNN дивиться увесь світ. Цей ролик з просування інтересів України у світі. Чудова можливість розказати світу про зміни, що відбуваються в Україні, про реформи та можливості для світового бізнесу", - сказав він. 

У відеоролику зокрема йдеться про те, що країна з 45-мільйонним населенням зараз являє собою один із найбільших ринків, що формується, у Європі.

"Україна переживає період інновацій та нових відкритих можливостей", – закликають автори креативу потенційних інвесторів.

 На запитання "Української правди" щодо вартості ролика Біденко зазначив наступне:

"Ролик сам нічого не коштував, ми взяли ролик агентства інвестицій і змонтували з нього своїми силами 30 секунд. Розміщення коштує 2,5 мільйони гривень. Це був тендер на ProZorro".

Валентина Романенко, УП
Теми: Мінстець
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