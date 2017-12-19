Суд скасував рішення про арешт майна сина Авакова

Апеляційний суд Києва постановив повторно розглянути у суді першої інстанції питання арешту майна сина міністра внутрішніх справ Арсена Авакова Олександра.

Про це "Українській правді" повідомила працівник прес-служби суду Тетяна Геведзе.

За її словами, суд у вівторок частково задовольнив апеляційну скаргу адвокатів Олександра Авакова.

На запитання, чи означає це, що з майна зняли арешт, Геведзе сказала, що наразі є рішення про призначення нового судового розгляду в суді першої інстанції.

Повний текст рішення суду з'явиться 26 грудня. Наразі була озвучена резолютивна частина.

Водночас, як пише "Укрінформ" прокурор САП Олександр Снєгірьов після закінчення суду сказав:

"Суд скасував ухвалу про накладення арешту на майно і призначив новий судовий розгляд (клопотання про накладення арешту на майно Олександра Авакова - ред.) у зв'язку з тим, що у матеріалах провадження (надісланих із суду першої інстанції - ред.) був відсутній журнал судового розгляду. Це є безумовною підставою для скасування судового рішення", - сказав Снєгірьов.

Він зазначив, що на це майно накладався попередній арешт, тому "за таких обставин він, можна так сказати, відновлює свою дію".

"Тобто, ми повертаємося на стадію розгляду (клопотання - ред.), а діє попередній арешт на це майно. Тому юридичної можливості для того, щоб це майно змінило власника, на цей час немає", - пояснив прокурор.

Як наголосив Снєгірьов, те, що в суді першої інстанції буде призначено повторний розгляд цього клопотання, "на попередній арешт майна, який був накладений у цьому провадженні, ніяк не впливає".

Він поінформував, що попередній арешт накладається за постановою заступника директора або директора НАБУ за погодженням з прокурором САП, і після накладення арешту потрібно було 48 годин для того, щоб подати відповідне клопотання, що і було зроблено.

"Суд задовольнив це клопотання тоді, але так як суд цю ухвалу скасував, ми просто повертаємося на попередню стадію... Майно, якщо не буде вчинене правопорушень, нікуди не дінеться. Воно буде продовжувати бути під попереднім арештом", - підкреслив він.

Як відомо, Солом'янський райсуд Києва раніше заарештував нерухомість сина міністра внутрішніх справ Арсена Авакова Олександра, екс-заступника голови МВС Сергія Чеботаря та бізнесмена Володимира Литвина.

Як повідомлялося, 7 листопада на Олександра Авакова вдягли електронний браслет.

НАБУ проводила обшуки у сина міністра внутрішніх справ Арсена Авакова Олександра у справі про розтрату держкоштів при закупівлі рюкзаків для Нацгвардії Міністерством внутрішніх справ.

У справі про розтрату держкоштів при закупівлі рюкзаків для Нацгвардії Міністерством внутрішніх справ НАБУ затримало 3 осіб: сина голови МВС Олександра Авакова, екс-заступника міністра внутрішніх справ Сергія Чеботаря та Володимира Литвина, який у 2014 році керував ІТ-компанією "Turboseo". Їм оголошено підозру.

1 листопада суд обрав синові Авакова Олександру запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання з носінням електронного браслета.

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